عيد الفطر: تعزيز برنامج سير قطارات الخطوط الطويلة و الجهوية ابتداء من 30 ماي

سطرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية برنامجا لتشغيل قطارات الخطوط الطويلة و الجهوية ابتداء من الخميس 30 ماي علاوة على برنامج خاص في اليوم الأول من عيد الفطر و ذلك لتلبية طلبات الزبائن، حسبما جاء في بيان صدر اليوم الأربعاء عن ذات الشركة.

و بخصوص خط الجزائر العاصمة -وهران، فقد برمجت الشركة أربع رحلات، رحلتين على متن القطار العادي حيث سيكون الانطلاق على التولي على الساعة 6 سا10 د و الساعة 12و 30 د ابتداء من محطة آغا بالجزائر العاصمة

أما بالنسبة ل "قطار الرفاهية" (آغا-وهران )فتوفر الشركة على نفس الخط رحلة واحدة الاولى على الساعة 8سا00 د،فيما برمجت الرحلة على متن قطار "كوراديا" على الساعة 10سا00

وفيما يخص رحلة الخط وهران - أغا (الجزائر العاصمة) فقد برمجت كذلك أربع رحلات ابتداء بالرحلة التي ستتم عبر قطار عادي على الساعة 6 سا 10د (الوصول على الساعة 11 سا 25 د) أما قطار الرفاهية، فبرمجت بخصوصه رحلتين على الساعة 8 سا 00د للأولى (الوصول على الساعة 13سا 34د) و الثانية تنطلق على الساعة 12سا 30 د (الوصول على الساعة 17سا 54د.

أما بالنسبة لقطار "كوراديا" فتمت برمجت رحلة واحدة من وهران نحو محطة آغا بالعاصمة على ان يكون الانطلاق على الساعة 10سا00 و الوصل على الساعة 14سا00.

و على متن قطار "الرفاهية تقترح الشركة على زبائنها رحلتين من العاصمة نحو قسنطينة من الساعة 9سا 15 د (الوصول على الساعة 16سا06 د) و من قسنطينة نحو العاصمة على الساعة 8سا 25 د (الوصول على الساعة 15سا13 د.

وللمسافرين من العاصمة الى عنابة و من عنابة إلى العاصمة توفر الشركة رحلة على متن قطارات ليلية متوفرة على مراقد و اماكن للجلوس، برمجت رحلة تنطلق من العاصمة نحو عنابة على الساعة 21سا 30 د ( الوصول على الساعة 7سا 28 د) بينما برمج الانطلاق على الخط عنابة - العاصمة كذلك على الساعة 21سا 30د (الوصول على الساعة 7سا 37د)

و على خط وهران- بشار على قطار ليلي ينطلق من وهران على الساعة 23 سا 30د و يصل بشار على الساعة 8 سا 46 د، بينما الرحلة من بشار الى وهران فتنطلق على الساعة 23 سا00 و تصل الى وهران على الساعة 9 سا 00.

فيما يخص خط العاصمة - باتنة على متن قطار ، فينطلق على الساعة 12 سا 30 د ليصل على الساعة 19و 09 د، بينما تنطلق الرحلة من باتنة الى العاصمة على الساعة 23 سا 15 د و تصل على الساعة 6 سا 00د.

برنامج خاص لليوم الاول من عيد الفطر

وتشير الشركة في بيانها انه تم وضع برنامج خاص لليوم الاول لعيد الفطر.

و سيتم الربط بين الجزائر و وهران بثلاث رحلات فعلى متن القطار العادي برمجت رحلة على الساعة 12 سا 30د (الوصول على الساعة 17سا 54 د ) أما بالنسبة لقطار الرفاهية فالرحلة تنطلق على الساعة 10 سا00د لتصل على الساعة 14سا 00د فيما ستنطلق رحلة قطار كوراديا على الساعة 15سا45 لتصل لوهران على الساعة 19سا46د.

و نفس الشيء بالنسبة للخط وهران-آغا حيث برمجت ثلاث رحلات فستنطلق رحلة قطار "الرفاهية" على الساعة 10سا 00د لتصل للعاصمة على الساعة 14سا00 د فيما برجمت رحلة القطار "العادي" على الساعة 12سا30 لتصل لمحطة آغا على الساعة 17سا54 د، اما عن رحلة قطار "كوراديا فستنطلق على الساعة 15سا45 لتصل للعاصمة على الساعة 19سا46د.

و بخصوص خط الجزائر- عنابة على متن قطار الليل، فبرمجت رحلة على الساعة 20 سا 40د (الوصول على الساعة 6سا 28 د ) و بينما الرحلة عنابة اتجاه العاصمة فبرمجت على الساعة 20سا 20 د الوصول على الساعة 6سا 26د.

وللمسافرين من وهران الى بشار تم توفير رحلتين الأولى على الساعة 13سا 45 د ( الوصول على الساعة 21سا03) و الثانية (كوراديا) تنطلق على الساعة 19سا40 و الوصول سيكون على الساعة 5سا00د.

كما تم برمجت على خط بشار-وهران رحلتين تنطلق الأولى على الساعة 20سا00د لتصل على الساعة 6سا00د، فيما ستنطلق الثانية (كوراديا) على الساعة 22سا00د و الوصول سيكون على الساعة 7سا25د.

و بخصوص الخط العاصمة - باتنة، ستوفر رحلة على متن قطار كوراديا على الساعة 12 سا 30د (الوصول على الساعة 19سا 09 د)، بينما الرحلة باتنة- العاصمة فبرمجت على الساعة 23سا 15 د و الوصول على الساعة 6سا 00د.

كما أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في سياق متصل عن إعادة كل الرحلات اليومية المبرمجة ليلا و نهارا لقطارات الخطوط الطويلة و الجهوية ابتداء من اليوم الثاني لعيد الفطر .

وقد أشارت الشركة إلى أنه تم نشر برنامج حركات القطارات غير القطارات الإقليمية قطارات والضواحي في محطاتها، كما هو متوفر أيضاذ على موقعها الالكتروني : www.sntf.dz.

علاوة على التطبيق الالكتروني المتوفر على متجر بلاي ستور للشركة .