رسميا.. إنشاء مركز للبحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية

صدر المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية ومقره ولاية بجاية وذلك في العدد الاخير من الجريدة الرسمية.

ويخضع المركز، بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي ذو صبغة قطاعية، لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي الصادر في 24 نوفمبر 2011 ، و سيكون تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي.

كما يعدد المرسوم مهام هذا المركز،الذي سيتكفل بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان تكنولوجيات التغذية الزراعية, وكذا المساهمة في اعداد طرق التحكم في خصائص الاستخدام ووظائف المنتجات وتنويعها لفائدة الصناعات التحويلية.

هذا ويسمح هذا المركز في إعداد طرائق تغذية زراعية مربحة و منتجات جديدة ومكونات زراعية غذائية لها خصائص صحية ووظيفية جديدة مع ضمان سلامة الأغذية،وكذا المساهمة في إعداد تقنيات تحويل وحفظ منتجات التغذية الزراعية البديلة والمثلى للبيئة.

كما سيكون له دور في المجال البيئي حيث سيساهم في إعداد تقنيات تسيير الموارد و تقليص كمية النفايات و الضياع الناتج عن فساد المنتجات خلال الإنتاج والتحويل والتوزيع.

وأخيرا سيساهم المركز في تطوير وتوحيد التشريع المتعلق بالأخلاقيات في النظام الأحياء الحيوية والأمن البيولوجي والمعايير المرجعية, بالتعاون مع الهيئات المعنية.