مجمع سوناطراك يحقق اكتشافا جديدا للغاز المكثف بحوض تندوف

حققت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، في إطار نشاطاتها الاستكشافية و بمجهودها الذاتي، اكتشافا جديدا للغاز المكثف على مستوى حوض تندوف حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للشركة .

ويعد هذا الاكتشاف الأول في تاريخ الأبحاث الاستكشافية الذي تحقق فيه سوناطراك نتائج ايجابية في حوض تندوف حسب ذات المصدر.

و أبرز الاكتشاف - يضيف البيان- تراكم الغاز المكثف عبر بئر ايرتا 1-ERTA من خلال الخزان التقليدي و هو أداء استثنائي يفتح آفاقًا جديدة في هذه المنطقة.

للتذكير حققت شركة سوناطراك مطلع شهر مايو الجاري، في إطار نشاطاتها الاستكشافية و بمجهودها الذاتي، أربعة (04) اكتشافات جديدة هي حاليا قيد التقييم، و تمثلت هذه الاكتشافات في بئر للنفط على مستوى منطقة ترت، و بئر للغاز حاوي على مكثفات بمستوى حوض أمجيد (منطقة القاسي)، وهذا فضلا عن بئرين للغاز حاويان على مكثفات في حوض بركين.

و بهذا الاكتشاف يرتفع عدد الاكتشافات الجديدة المحققة من طرف سوناطراك منذ بداية 2019 إلى ثمانية (8) اكتشافات .

و تنم هذه الاكتشافات التي تدخل في إطار نشاطات البحث عن استراتيجية سوناطراك للحفاظ على الجهد المبذول في مجال الاستكشاف لتجديد احتياطاتها من المحروقات.