تقرير بريطاني يثني على مجهودات الجزائر في حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال

أكد تقرير نشر ، اليوم الأربعاء ، بلندن أن الجزائر اتخذت إجراءات "هامة" في إطار مكافحة الاستغلال و الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال.

و أوضحت الدراسة الموسومة "خارج الظل" حول البلدان التي تكافح الاستغلال و الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال أن الجزائر قد اتخذت إجراءات "هامة" سيما من خلال "تبني قوانين و تشريعات هامة و جمع المعطيات" حيث بالإمكان تعزيز المخططات الوطنية.

كما يشير التقرير إلى أن قانون العقوبات الجزائري يتضمن أحكاما تنص على حماية خاصة للأطفال ضد الاغتصاب موضحا أن اغتصاب الأطفال القصر عقوبته تكون ضعف الجريمة المماثلة التي ترتكب ضد إنسان بالغ.

و تطرقت ذات الوثيقة إلى الإجراءات التي اتخذتها الشرطة الجزائرية التي تجمع المعطيات و تقدم المعلومات حول عدد الجرائم التي تقترف ضد الأطفال و التي تم تسجيلها أو الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية.

للتذكير أن مؤشر الخروج من الظلال الذي تم إعداده بدعم من المؤسسة العالمية للطفولة و مؤسسة "أوك" بمساعدة مؤسسة كارلسون للأسرة، يقيم الطرق المنتهجة على مستوى 60 دولة لمكافحة الاستغلال و الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال.

المصدر : وأج