"أنجام" تمنح قروضا إضافية قد تصل إلى 100 مليون سنتيم دون فوائد

قررت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تقديم قروض إضافية دون فوائد لزبائنها بهدف تحفيز المستفيدين من القروض على مواصلة و توسيع مشاريعهم، مع الرفع من قيمة القروض بمناطق الجنوب

وأكد المدير العام للوكالة جبنون عبدالفتاح في تصريح للقناة الأولى أن المرسوم التنفيذي 137/19 يقر بمنح قروض إضافية جديدة للمستفيدين من قروض مصغرة وسددوها بالكامل لضمان توسيع المشاريع وديمومتها، مشيرا إلى أن من استفاد في وقت سابق من قرض بعشرة ملايين وقام بتسديدها سيستفيد من قرض جديد بنفس القيمة، في حين سيمكن النمط الآخر من الإستراتيجية الجديدة المستفيدين من قروض سابقة وسددوها الإستفادة من قرض بقيمة 100 مليون سنتيم بدون فائدة من أجل شراء المواد الأولية،

وبشأن العملية في ولايات الجنوب، أكد المتحدث أنه يمكن الإستفادة من قروض تصل إلى 25 مليون سنتيم بدل 10 ملايين بسبب غلاء المواد الأولية ، وفي حال تسديدها بإمكانهم الإستفادة من قرض إضافي بنفس القيمة.

وبالنسبة للنمط الآخر، أشار المتحدث إلى أن المستفيد من قرض بقيمة 25 مليون سنتيم وفي حال تسديده يمكنه الإستفادة من قرض بقيمة 100 مليون سنتيم في حال أراد توسيع نشاطه من أجل شراء العتاد.