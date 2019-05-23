ولاية الجزائر تحصي الأراضي غير المستغلة لإنجاز المشاريع ذات المنفعة العامة

أسدى والي الجزائر العاصمة عبد الخالق صيودة تعليمات لرؤوساء البلديات و الولاة المنتدبين و المصالح التقنية لإحصاء العقارات و الأراضي عبر إقليم العاصمة لاستغلال الشاغرة منها في مشاريع التجهيزات العمومية .

و أوضح والي العاصمة عبد الخالق صيودة في تصريح لإذاعة البهجة أن العاصمة تعاني من مشكل تجسيد المشاريع ذات المنفعة العمومية لنقص العقار ،و على هذا الأساس سيتم الشروع في إجراء مسح إحصائي شامل لحصر المساحات و العقارات غير المستغلة بغية تجسيد مشاريع تتعلق بالتجهيزات العمومية كالمرافق الرياضية و التربوية و غيرها .

المصدر : الإذاعة الجزائرية