السراج يشرع في زيارة إلى الجزائر

شرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، هذا الخميس، في زيارة إلى الجزائر تدوم يوما واحدا.

وكان في استقبال السراج بمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، نور الدين بدوي، بحضور وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم.

ويرافق السراج في هذه الزيارة وزير الخارجية الليبي بحكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة الى جانب مجموعة من المستشارين والمسؤولين العسكريين.

بوقادوم يتحادث مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية

هذا وفي إطار هذه الزيارة أجرى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، هذا الخميس بالجزائر العاصمة، محادثات مع وزير الخارجية الليبي بحكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة.