الجزائر نفط: المجمع الأمريكي "كا.بي.أر" يفوز بعقد إعادة تهيئة حقل رود الخروف

أعلن المجمع الأمريكي "كا.بي.أر" أمس الأربعاء عن توقيعه عقد هندسة مع الشريكين سوناطراك و سيبسا من أجل إعادة تهيئة حقل رود الخروف في الجنوب الغربي لحاسي مسعود.

و أشار المُجمع الأمريكي الذي لم يفصح عن قيمة العقد أن هذا الأخير يتعلق بتوفير عتاد الهندسة القاعدية و هندسة خطة المشروع التفصيلية.

و تتمثل أشغال إعادة التهيئة في تعزيز المنشآت الموجودة حاليا بمسار جديد لمعالجة النفط و الغاز من أجل دعم زيادة القدرات الانتاجية لحقل رود الخروف.

و حسب المجمع الأمريكي فان المشروع سينفذ انطلاقا من مكاتبه في لندن (المملكة المتحدة) و تشيناي (الهند) في أجل مدته ثمانية أشهر.

و جاء في البيان أن رئيس "كا.بي.أر" إنرجي سليوشنز سيرفيسز أعرب عن ارتياحه قائلا أن المجمع الأمريكي فخور بتاريخه في الجزائر الذي يعود إلى أكثر من 45 سنة.

و كان مجمع سوناطراك و المجمع الاسباني سيبسا اللذان يستغلان هذا الحقل بالشراكة منذ 1996 قد وقعا في يناير 2018 على عقد خاص بإطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع المُوجه لإنتاج لأول مرة غاز البترول المميع بفضل التقنيات الجديدة لاسترجاع المحروقات.

و من شأن هذا الاتفاق الذي يدوم 25 سنة أن يسمح برفع ب100 مليون برميل معادل نفط من الاحتياطات النهائية لحقل RKF. كما سيسمح بالحفاظ على مستوى انتاج الزيوت و المكثفات ب24000 برميل يوميا خلال مدة خمس (5) سنوات و نسبة انتاج غاز البترول المميع ب10000 برميل يوميا لمدة ست (6) سنوات.

ويُراهن على توفير هذا المشروع الجديد ما بين 1000 و 1500 منصب شغل خلال فترة ذروة الانجاز.

المصدر: واج