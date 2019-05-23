جبهة البوليساريو تثمن مجهودات كولر وتطالب بشخصية تتبنى نفس القناعات

عبرت جبهة البوليساريو عن حزنها العميق لإستقالة المبعوث الأممي، هورست كولر، الذي ظل منذ توليه ملف الصحراء الغربية يسعى جاهدا للتوصل إلى حل عادل ودائم يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وثمنت الجبهة في بيان لها "الجهود التي قدمها الرئيس كولر والديناميكية التي أطلقها لإعادة عملية السلام في الصحراء الغربية، التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة من أجل إنهاء حالة الإستعمار من الصحراء الغربية".

وجددت جبهة البوليساريو، عقب علمها بنبأ إستقالة المبعوث الأممي، "التزامها التام بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وبحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".

كما حذرت من أي "محاولة لاستخدام رحيل المبعوث الشخصي كذريعة لتأخير أو عرقلة التقدم المحرز منذ أول اجتماع مائدة مستديرة تقودها الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية في ديسمبر 2018"، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس ب"التحرك بسرعة لتعيين مبعوث شخصي جديد، يشارك الرئيس كولر نفس القناعة القوية "

وكان المكتب الإعلامي للأمم المتحدة في جنيف قد أعلن أمس أن المبعوث الخاص إلى الصحراء الغربية هورست كولر، قد استقال من منصبه "لدواع صحية".

وقالت المنظمة الأممية في بيان صحفي، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش "آسف بشدة على استقالة كولر، رغم تفهمه دواعي هذه الاستقالة، معربا للأخير عن أطيب تمنياته".

و نجح كولر وهو رئيس ألمانيا السابق في تنظيم اجتماعات ثنائية للمفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو بعد ستّ سنوات من انقطاع الحوار، بحضور ممثلين عن موريتانيا والجزائر في جنيف، إلا أنها لم تثمر عن نتائج.