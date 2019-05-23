لزهر بونافع :الوضع السياسي في الجزائر أثر بالسلب على النشاط الفندقي والسياحي

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سياحة فندقة وحمامات معدنية لزهر بونافع أن الوضع السياسي الذي تعرفه الجزائر منذ أزيد من ثلاثة شهر بدأت آثاره تظهر جليا على المؤسسات الفندقية والسياحية في البلد من خلال تراجع النشاط في هاته الفترة.

وأوضح لزهر بونافع لدى نزوله ضيفا على القناة الثالثة هذا الخميس أن التراجع بلغ 85 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية موضحا أن الوضع أصبح صعب سواء بالنسبة للناشطين في القطاع العمومي أو الخاص لأن الأمر يتعلق بالطاقات الوطنية " .

وكشف ضيف التحرير أنه تم الغاء الحجوزات الخاصة بالفنادق سيما المتعلقة بالمؤتمرات واللقاءات التي كانت مبرمجة وذلك إلى غاية ديسمبر من السنة الجارية " .

و اعترف بونافع بالتأخر المسجل في قطاع السياحة و النقص الذي يجب تداركه بالنظر الى الامكانات الهائلة والمميزة التي تزخر بها الجزائر، مشيرا في ذات السياق إلى أن حصة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت الى 2.5 بالمائة فيما لم تتعدى نسبة ال 8 بالمائة قبل ثلاث سنوات .

المصدر : موقع الاذاعة لاجزائرية