"أغل ازور" ستضمن الرحلات بين مدينة ليل الفرنسية و الجزائر العاصمة و وهران خلال هذه الصائفة

ستضمن شركة الطيران اغل ازور الرحلات بين مدينة ليل الفرنسية و مدينتي الجزائر العاصمة و وهران بمعدل ثلاث رحلات في الاسبوع.

و بررت الشركة هذه البرمجة الجديدة حسب جريدة "اير جورنال"، بانها حرصا منها على الاستجابة لطلب فترة الذروة انطلاقا من ليل باتجاه الجزائر.

و ستكون هناك ثلاث رحلات اسبوعية باتجاه الجزائر من 3 يوليو الى 18 سبتمبر 2019 تقوم بها "أ.اس.أل" للطيران باستعمال بوينغ 700-737 التي تضم 148 مقعدا.

و أوضح بيان لشركة "أغل ازور"، انها ستعرض أزيد من ستون رحلة و ازيد من 9000 مقعد للبيع، مضيفا ان المسافرين سيستفيدون من نفس الخدمات التي تقترحها "اغل ازور" على مجمل رحلاتها نحو الجزائر.

حيث سيستفيد المسافرون من عرض أكلة خفيفة و مشروبات و رخصة أمتعة تقدر ب30 كلغ.

و تضمن "اغل ازور" رحلة مباشرة كل يوم اربعاء نحو الجزائر العاصمة على الساعة ال10 صباحا و الوصول الى العاصمة على الساعة ال11:30 و الانطلاق من الجزائر العاصمة نحو ليل سيكون على الساعة ال12:30 و الوصول الى ليل على الساعة ال16.

و بالنسبة لوهران ستضمن ذات الشركة رحلة مباشرة كل ايام الاربعاء حيث يكون الانطلاق من ليل على الساعة ال17:00 (و الوصول الى وهران على الساعة ال18:45 و الانطلاق من وهران على الساعة ال19:45 و الوصول الى ليل على الساعة ال23:30).

و ستُكمل الشركة الفرنسية عرضها بين 11 يوليو و 29 اوت برحلة مباشرة اضافية ايام الخميس بين ليل و الجزائر العاصمة، حسبما جاء في ذات البيان الذي اكد ان هذه الرحلات فُتحت للبيع.