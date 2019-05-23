تغيير محطة توقف قطار مطار هواري بومدين من باب الزوار إلى الحراش ابتداء من الاثنين المقبل

23/05/2019 - 13:04

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الخميس عن تغيير توقف القطار المؤدي لمطار هواري بومدين بمحطة باب الزوار و استبداله بمحطة الحراش و ذلك ابتداء من يوم الاثنين المقبل 

و ذكرت الشركة في بيان لها بجدول توقيت القطارات على هذا الخط الجديد الذي تم إعداده بمعدل رحلة ذهاب و إياب كل ساعة، ما بين الساعة 5سا00 صباحا و الساعة 21سا00 على ان يكون سعر المسار "ثابت" بمقدار 80 دج للبالغين و 40 دج بالنسبة للأطفال.

و للمزيد من المعلومات تضع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تحت تصرف زبائنها تطبيق S.N.T.F لمساعدتهم على التخطيط لسفرهم أو التقرب من مكاتب الاستعلامات في المحطات المعنية.

 

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الجزائر, مجتمع

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