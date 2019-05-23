تغيير محطة توقف قطار مطار هواري بومدين من باب الزوار إلى الحراش ابتداء من الاثنين المقبل

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الخميس عن تغيير توقف القطار المؤدي لمطار هواري بومدين بمحطة باب الزوار و استبداله بمحطة الحراش و ذلك ابتداء من يوم الاثنين المقبل

و ذكرت الشركة في بيان لها بجدول توقيت القطارات على هذا الخط الجديد الذي تم إعداده بمعدل رحلة ذهاب و إياب كل ساعة، ما بين الساعة 5سا00 صباحا و الساعة 21سا00 على ان يكون سعر المسار "ثابت" بمقدار 80 دج للبالغين و 40 دج بالنسبة للأطفال.

و للمزيد من المعلومات تضع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تحت تصرف زبائنها تطبيق S.N.T.F لمساعدتهم على التخطيط لسفرهم أو التقرب من مكاتب الاستعلامات في المحطات المعنية.