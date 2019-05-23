الرابطة الأولى: نحو رفع من المكافآت المالية الخاصة بالبطل

اقترح أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة كرة القدم المحترفة , الرفع من المكافآت الممنوحة للأندية البطلة في الرابطتين الأولى والثانية, حسبما أفادت به الخميس الهيئة المسيرة للمنافسة.

وخلال الاجتماع الذي انعقد الأربعاء برئاسة عبد الكريم مدوار , اجمع كل أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة كرة القدم المحترفة على "هزالة" هذه المكافأة وطالبوا برفعها وتوسيع الاستفادة منها للفرق الملاحقة في الترتيب العام, حسب نفس المصدر.

وصرح رئيس رابطة كرة القدم المحترفة في هذا الشأن انه يتعين إيجاد مموّل ( راعي) حيث تذهب مساهمته مباشرة كمكافآت للأندية السالفة الذكر.

وتمنح لبطل الجزائر كل سنة مكافأة مالية تقدر بـ 10 ملايين دينار اقل من تلك الممنوحة للفائز بكاس الجزائر ( 15 ملايين دينار.)

وسيتم التعرف على بطل الجزائر لموسم 2018- 2019 , يوم الأحد مناسبة إجراء الجولة الـ 30 والأخيرة . ويلعب اللقب بين اتحاد الجزائر ( الأول بـ 50 نقطة ) وشبيبة القبائل ( الثانية بـ 49 نقطة).

ويتنقل اتحاد الجزائر إلى قسنطينة لمواجهة شباب قسنطينة , بينما تستقبل شبيبة القبائل أهلي برج بوعريريج .

وصادق المكتب التنفيذي من ناحية أخرى على اقتراح منح علاوات مالية للأندية التي صعدت إلى الرابطة الأولى , على غرار اتحاد بسكرة , نادي مقرة, و جمعية الشلف. وبخصوص المكافأة المالية التي يتحصل عليها بطل الجزائر فإنها لن تتغير على الأقل خلال هذا الموسم في انتظار إعادة النظر فيها .