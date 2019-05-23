منظمة الصحة العالمية تسلم الجزائر شهادة القضاء على الملاريا

تسلمت الجزائر على شهادة من طرف المنظمة العالمية للصحة بجنيف تثبت قضائها نهائيا على الملاريا, حسب ما أفاد به الخميس بيان لذات الوزارة .

وأكد ذات المصدر أنه تم تسليم هذه الشهادة للوفد الجزائري خلال مشاركته في إشغال الدورة الـ 72 للجمعية العالمية للصحة المنعقدة في جنيف ما بين 20 و28 ماي الجاري من طرف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ي الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس والدكتورة ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة إفريقيا.

وقد تم اعتماد الجزائر من طرف المنظمة الأممية كثاني دولة في المنطقة الإفريقية تحصل على هذه الشهادة بعد جزر موريس التي تحصلت عليها في سنة 1973.

وذكرت الوزارة أن هذه النتيجة تحققت بفضل جهود مهنيي الصحة و التزام القطاعات الأخرى في مكافحة الملاريا منذ عدة عقود.

و تعتبر هذه الشهادة الثالثة من نوعها التي تمنحها منظمة الصحة العالمية للجزائري بعد تلك التي تحصلت عليها في سنة 2016 نتيجة قضائها على شلل الأطفال والثانية في سنة 2018 نتيجة قضائها على كزاز (تيتانوس) المواليد.

وللإشارة لم تسجل الجزائر أية حالة إصابة بالملاريا منذ سنة 2014 وان الحالات التي سجلت قبل هذه السنة كانت -حسب وزارة الصحة - "حالات مستوردة لأجانب قادمين من مناطق جنوب الصحراء أو أشخاص زاروا المناطق التي ينتشر فيها المرض ولم يحترموا الإجراءات الطبية في تناول الأدوية بعد عودتهم من مهامهم".