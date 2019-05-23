الرابطة الأولى: مشاركة الأندية الثلاث الأولى و حامل الكأس في منافسة دولية واحدة

قرر المكتب الفديرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بأنه لن يسمح لحامل اللقب الوطني, والوصيف و صاحب المركز الثالث و المتوج بالكأس الوطنية إلا المشاركة في منافسة دولية للأندية اعتبارا من الموسم المقبل, حسب ما أعلنت عنه الخميس, على موقعها للتواصل الاجتماعي "تويتر".

وحسب نفس المصدر,فإن أولوية المشاركة مخصصة للمنافسة القارية, رابطة الأبطال و كأس الكنفيدرالية الإفريقية.

وسيمثل كل من اتحاد الجزائر و شبيبة القبائل في النسخة القادمة لرابطة أبطال إفريقيا بينما سيتم التعرف على الناديين المتأهلين لكأس الكاف, عقب الجولة الـ 30 و الأخيرة للبطولة المحترفة الأولى المقررة يوم الأحد و أيضا بعد نهائي كأس الجزائر الذي لم يحدد بعد تاريخ تنظيمه.

و تتنافس أربعة أندية على حجز البطاقتين المخصصتين لكأس الكنفيدرالية و هي نادي بارادو (3 - 45ن) و شبيبة السّاورة (4 - 44 ن) في البطولة و شباب بلوزداد و شبيبة بجاية المتأهلين لنهائي الكأس.

و كانت الرابطة المحترفة لكرة القدم قد قدمت مساء الأربعاء اقتراحا يتمثل في عدم السماح للأندية الجزائرية المتأهلة لمنافستي رابطة أبطال إفريقيا و كأس الكنفيدرالية بالمشاركة في منافسة دولية ثانية من أجل الحفاظ على "البطولة الوطنية".

ولم تحدد الهيئة الاتحادية, معايير المشاركة في كأس الأندية العربية للأندية التي عرفت الموسم الماضي مشاركة ثلاثة أندية و هي مولوديّة الجزائر, اتحاد الجزائر و وفاق سطيف.