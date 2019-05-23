معاقبة مولودية بجاية بمبارتين دون جمهور

23/05/2019 - 15:18

عاقبت رابطة كرة القدم المحترفة  مولودية بجاية  بمبارتين دون جمهور ودفع غرامة مالية بـ 000 200 دينار , عقب اجتياح  المناصرين للملعب خلال استقبالها لشباب بلوزداد يوم الثلاثاء لحساب الجولة  الـ 29 لبطولة الرابطة الأولى, حسبما أفادت به  الهيئة الكروية .

وعوقب  النادي ايضا نتيجة "استعمال العاب نارية " حسب الرابطة بينما  غرم شباب بلوزداد بـ 000 300 دينار " لاستعمال العاب نارية", خلال نفس  المقابلة.

وقررت لجنة الانضباط أيضا إيقاف كمال دمرجي ( مسير باولمبيك المدية)  الى غاية استماعه  يوم الاثنين 27 ماي, بسبب تصريحاته الصحفية عقب خسارة   فريقه أمام برج بوعريريج (1-0) , حيث انتقد خاصة رئيس الاتحادية الجزائرية  لكرة القدم , خير الدين زطشي ( دون ذكر اسمه) وتكلم عن الفساد  في كرة القدم  الجزائرية.

من جهة اخرى عاقبت الرابطة عدة أندية جراء "استعمالهم  للألعاب  النارية " وسوء التنظيم ." وسيدفع  اتحاد الجزائر غرامة قدرها 000. 200 دينار  لاستعمال الألعاب النارية ورميها بالملعب ( عقوبتان) خلال مباراة  مولودية  وهران التي عوقبت هي بدورها بغرامة تقدر بـ 000. 40 دينار بسبب "سلوك غير لائق"  للفريق و 000. 30 دينار لاستعمال الألعاب النارية.

كما أن شبيبة القبائل وأهلي برج بو عريريج , مطالبان بدفع غرامة مالية  قدرها على التوالي : 000. 30 و 000. 60 دينار لاستعمال العاب نارية.

 وعوقب اولمبي المدية بغرامة مالية قدرها 000. 200 دينار لاستعمال ورمي  العاب نارية بالملعب ( عقوبتان) بينما أهلي برج برج بوعريريج سيدفع  هو الأخر  غرامة بـ 000. 100 دينار , جراء "سلوك غير لائق  لملتقطي الكرات".

 وسلطت على اتحاد بلعباس 3 عقوبات : 000. 30دينار لاستعمال العاب  نارية , 000. 50 دينار  لـ" لسوء التنظيم" و 000. 100 دينار لتواجد أشخاص غرباء  داخل  محيط الملعب " خلال لقاء مولودية الجزائر التي غرّمت  بمبلغ 000. 30 دينار  لاستعمال الشماريخ .

وأخير أوقفت رابطة كرة القدم جمال بلعلالم ( اولمبي المدية) ومحمد  وليد لبن شريفة ( شباب قسنطينة ) لمباراة واحدة  بعده "طرده" من طرف الحكم  "  واحتجاج على قرار الحكم" , على التوالي .

أوسمة:

رياضة, كرة القدم, الرابطة 1

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