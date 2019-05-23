معاقبة مولودية بجاية بمبارتين دون جمهور

عاقبت رابطة كرة القدم المحترفة مولودية بجاية بمبارتين دون جمهور ودفع غرامة مالية بـ 000 200 دينار , عقب اجتياح المناصرين للملعب خلال استقبالها لشباب بلوزداد يوم الثلاثاء لحساب الجولة الـ 29 لبطولة الرابطة الأولى, حسبما أفادت به الهيئة الكروية .

وعوقب النادي ايضا نتيجة "استعمال العاب نارية " حسب الرابطة بينما غرم شباب بلوزداد بـ 000 300 دينار " لاستعمال العاب نارية", خلال نفس المقابلة.

وقررت لجنة الانضباط أيضا إيقاف كمال دمرجي ( مسير باولمبيك المدية) الى غاية استماعه يوم الاثنين 27 ماي, بسبب تصريحاته الصحفية عقب خسارة فريقه أمام برج بوعريريج (1-0) , حيث انتقد خاصة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم , خير الدين زطشي ( دون ذكر اسمه) وتكلم عن الفساد في كرة القدم الجزائرية.

من جهة اخرى عاقبت الرابطة عدة أندية جراء "استعمالهم للألعاب النارية " وسوء التنظيم ." وسيدفع اتحاد الجزائر غرامة قدرها 000. 200 دينار لاستعمال الألعاب النارية ورميها بالملعب ( عقوبتان) خلال مباراة مولودية وهران التي عوقبت هي بدورها بغرامة تقدر بـ 000. 40 دينار بسبب "سلوك غير لائق" للفريق و 000. 30 دينار لاستعمال الألعاب النارية.

كما أن شبيبة القبائل وأهلي برج بو عريريج , مطالبان بدفع غرامة مالية قدرها على التوالي : 000. 30 و 000. 60 دينار لاستعمال العاب نارية.

وعوقب اولمبي المدية بغرامة مالية قدرها 000. 200 دينار لاستعمال ورمي العاب نارية بالملعب ( عقوبتان) بينما أهلي برج برج بوعريريج سيدفع هو الأخر غرامة بـ 000. 100 دينار , جراء "سلوك غير لائق لملتقطي الكرات".

وسلطت على اتحاد بلعباس 3 عقوبات : 000. 30دينار لاستعمال العاب نارية , 000. 50 دينار لـ" لسوء التنظيم" و 000. 100 دينار لتواجد أشخاص غرباء داخل محيط الملعب " خلال لقاء مولودية الجزائر التي غرّمت بمبلغ 000. 30 دينار لاستعمال الشماريخ .

وأخير أوقفت رابطة كرة القدم جمال بلعلالم ( اولمبي المدية) ومحمد وليد لبن شريفة ( شباب قسنطينة ) لمباراة واحدة بعده "طرده" من طرف الحكم " واحتجاج على قرار الحكم" , على التوالي .