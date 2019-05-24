تيريزا ماي تعلن أنها ستقدم استقالتها في 7 جوان المقبل

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الجمعة، أنها ستستقيل من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين و بالتالي من رئاسة الوزراء في السابع من شهر جوان المقبل.

وكان وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، قد أعلن أمس الخميس، أنه يتوقع أن تكون رئيسة الوزراء تيريزا ماي في منصبها عند زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لبريطانيا في شهر جوان المقبل.

وفي رده على سؤال صحفي حول من سيكون رئيسا للوزراء في بريطانيا عندما يبدأ ترامب زيارته الرسمية للبلد في الثالث من جوان، قال هنت إن "تيريزا ماي ستكون رئيسة الوزراء التي تستقبله"، وذلك حسب موقع "يورونيوز" الإخباري الأوروبي.

وتأتي استقالة ماي، في ظل حالة غضب جديدة تولدت بعد استقالة زعيمة الأغلبية بمجلس العموم، أندريا ليدسوم، من منصبها الوزاري، يوم أمس، تعبيرا عن رفضها لسياسة الحكومة، التي قالت إنها لم تعد تعتقد بأنها ستحقق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) .

وهذه الاستقالة هي رقم 36 لوزراء قرروا ترك حكومة ماي، من بينهم 21 وزيرا استقالوا بسبب "بريكست".

وكان من المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الماضي، لكن تم تمديد هذا التاريخ إلى 31 أكتوبر المقبل، وذلك بسبب الأزمة السياسية التي أثارها اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.