هلاك طفل وجرح ثلاثة أشخاص آخرين في حادث مرور بالجلفة

لقي طفل حتفه فيما أصيب ثلاثة اشخاص آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور وقع هذا الجمعة بولاية الجلفة، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وإستنادا لذات المصدر، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بعين وسارة (100 كيلومتر شمال الجلفة)، صباح الجمعة في حدود الساعة العاشرة صباحا، من أجل حادث انحراف وانقلاب خطير لسيارة سياحية، بالطريق الوطني رقم 40 الرابط بين عين وسارة والبيرين.

وقد خلف هذا الحادث على الفور، هلاك طفل (13 عاما)، وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة (14 و 24 و 55 عاما)، حيث تم تقديم لهم الإسعافات الأولية وتحويلهم مباشرة لمستشفى بعين وسارة.

خنشلة: هلاك شخصين وجرح آخر في حادث اصطدام جرار بدارجة نارية في عين الطويلة

كما لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع ليلة أمس الخميس إلى الجمعة على الطريق الوطني رقم 88 بإقليم بلدية عين الطويلة بولاية خنشلة، حسب ما استفيد اليوم الجمعة من خلية الإعلام والاتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية.

وإستنادا لذات المصدر فإن الحادث وقع إثر إصطدام جرار فلاحي بدراجة نارية بالمكان المسمى أولاد تامرابط بعين الطويلة ، حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية لنقل جثة سائق الدراجة النارية (20 سنة) ومرافقه (17 سنة)، اللذين عثر عليهما متوفيين بعين المكان، إلى قاعة العلاج بعين الطويلة ، فيما فقد تم تقديم الإسعافات الأولية لسائق الجرار المصاب بجروح متفاوتة الخطورة وتم نقله إلى ذات المؤسسة الصحية، حسب ذات المصدر.

المصدر : واج