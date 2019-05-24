إلقاء القبض على إرهابي بتمنراست

ألقت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس بتمنراست، على إرهابي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، ألقت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 23 ماي 2019 بتمنراست/ن.ع6، القبض على الإرهابي المسمى (د. ستار)، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012".

وأشارت وزارة الدفاع الوطني إلى أن هذه النتائج "تؤكد مرة أخرى مدى اليقظة التي يتحلى بها أفراد الجيش الوطني الشعبي وعزمهم على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كافة التراب الوطني".

كشف وتدمير 11 مخبأ للإرهابيين بعين الدفلى

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس بعين الدفلى، إثر عملية بحث وتمشيط، من كشف وتدمير 11 مخبأ للإرهابيين، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني هذا الجمعة في بيان لها.

وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 23 ماي 2019 بعين الدفلى/ن.ع.1، إحدى عشر (11) مخبأ للإرهابيين يحوي أربع قنابل يدوية ومنظار وهاتفين نقالين ومواد غذائية وأغراض أخرى".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة،"أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب 5941 لتر من الوقود وحجزت مركبة بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع.5، في حين ضبط حرس السواحل بتلمسان/ن.ع.2، 35.5 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وفي سياق متصل، تمكن عناصر الدرك الوطني بكل من تيارت/ن.ع.2 وتبسة/ن.ع.5، من"حجز بندقية صيد و 4075 خرطوشة من مختلف العيارات".

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل بكل من عنابة وسكيكدة/ن.ع.5"محاولات هجرة غير شرعية لـ 34 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بتيارت وتلمسان/ن.ع.2، إثنا عشر (12) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة".

المصدر : واج