أمطار مصحوبة برعود بولايات شرق الوطن بدءا من السبت

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية هذا الجمعة ، في نشرية خاصة، عن تهاطل أمطار ستكون أحيانا مصحوبة برعود و/ أو برد، على المناطق الشرقية من الوطن، بدءا من صبيحة يوم السبت المقبل.

ويشير المصدر نفسه الى أن هذا النشاط الجوي سيمس ولايات بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف و قالمة و سوق أهراس وقسنطينة والميلة وسطيف وبرج بوعريريج و أم البواقي وباتنة وخنشلة وتبسة و بسكرة والجلفة وكذا المسيلة.

وجاء في المصدر ذاته أن كميات الأمطار المرتقبة, ستبلغ حدود 30 ملم، لكن يمكنها بلوغ أو تجاوز 40 ملم محليا, طوال فترة صلاحية هذه النشرة الخاصة الممتدة من يوم السبت على الساعة 03:00 الى غاية يوم الأحد في نفس الساعة ، كما يرتقب هبوب رياح مصحوبة برعود.