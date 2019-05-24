نفط: سعر سلة خامات أوبك يبلغ 56ر68 دولارا للبرميل

سجل سعر سلة خامات أوبك تراجعا، حيث بلغ 56ر68 دولارا يوم الخميس بعدما كان قد بلغ 03ر71 دولارا يوم الأربعاء ، حسبما ذكرته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي, وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي, وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي, وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني, وأورينت الاكوادوري, وزافيرو لغينيا الاستوائية، وجينو الكونغولي.

وكان معدل سعر سلة خامات الأوبك قد سجل زيادة ب 41ر4 دولار خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بالسعر المسجل خلال شهر مارس ليصل إلى 78ر70 دولار للبرميل (+6ر6 بالمئة) وهو أعلى مستوى يسجله في ظرف ستة أشهر.

من جهتها، أنهت أسعار الذهب الأسود جلسة الخميس ، حيث بلغت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو عند 76ر67 دولار منخفضة ب 23ر3 دولارا، فيما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 51 ر3 دولارا الى 91ر57 دولارا، هذا ويبقى اتفاق خفض الانتاج بين أعضاء منظمة أوبك و شركائها على رأسهم روسيا ساري المفعول .

يذكر أن منظمة أوبك اتفقت في ديسمبر المنصرم مع عشرة بلدان منتجة خارجها وعلى رأسها روسيا على تخفيض مشترك لإنتاجها بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح يناير 2019 لمدة ستة أشهر (تخفيض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان اوبك و400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة خارجها

وبلغ مستوى الامتثال الارادي لاتفاق تحديد الانتاج بين دول منظمة أوبك وشركاءها من الدول غير الاعضاء نسبة 168 بالمائة في ابريل 2019 ، حسب اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبك .

وكانت اللجنة الوزارية قد أكدت عقب اجتماعها الرابع عشر المنعقد بجدة (السعودية) الاحد الفارط على الالتزام"أن المنظمة ستواصل التعاون لتحقيق توازن سوق النفط".

وتتشكل هذه اللجنة من كل من المملكة العربية السعودية و روسيا و الجزائر والإمارات العربية المتحدة وكازاخستان والكويت ونيجيريا و فنزويلا.

ومن المقرر تعقد اوبك وحلفاؤها اجتماعهم الوزاري بخصوص الاجراءات التي يمكن ان يتخذها المشاركون في اتفاق خفض الإنتاج في السداسي الثاني من 2019 في يونيو بالعاصمة السويسرية فيينا.