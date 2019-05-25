فرنسا: 13 جريحاً في انفجار طرد مفخّخ في ليون والبحث جار عن مشتبه به

ارتفع عدد المصابين في انفجار طرد مفخّخ في أحد شوارع ليون بشرق فرنسا مساء أمس الجمعة الى 13 جريحًا إصاباتهم طفيفة، في وقت لاتزال فيه عمليّات البحث عن مشتبه به مستمرة.

وقالت وزيرة العدل الفرنسيّة نيكول بيلوبيه ،مساء الجمعة، إنّ البحث عن المشتبه به مستمرّ، معتبرةً أنّ "من المبكر جدّاً" الحديث عن فرضيّة "العمل الإرهابي".

وبحسب مصادر الشرطة، كان الطرد يحتوي على "براغ ومسامير" وزُرع أمام مخبزة عند مفترق شارعين في قلب هذه المدينة التي تُعدّ من الأكبر في فرنسا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة إنّ "هجومًا وقع في ليون (...) ليست من صلاحيّاتي أن أضع حصيلة، لكن اليوم لا ضحايا. هناك جرحى،وبالطبع أتعاطف مع الجرحى وأسرهم" .

من جهته، كان وزير الداخليّة دعا في تغريدة على تويتر إلى تعزيز " أمنالمواقع العامّة التي تستضيف أحداثاً رياضيّة وثقافيّة ودينيّة" في البلاد.

و نقلت وسائل اعلام محلية عن متحدّثة باسم النيابة العامة قولها"نرجّح في الواقع فرضيّة الطرد المفخخ"، مؤكّدةً معلومات أوردتها الصحافةالمحلّية، في حين توجه النائب العام في ليون نيكولا جاكي إلى موقع الحادث.

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية