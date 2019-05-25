اليونيسف تحذر : 600 ألف طفل أفغاني عرضة للموت بسبب سوء التغذية الحاد

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إن الأطفال الذين يعانون من أخطر أشكال سوء التغذية في أفغانستان منهم 600 الف يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد قد يموتون ما لم يتم تأمين تمويل بقيمة سبعة ملايين دولار أمريكي في غضون أسابيع.

وأوضح المتحدث باسم "اليونيسف"كريستوف بوليارك، في تصريح له، إن الوضع الإنساني في أفغانستان هو من أسوأ الكوارث على الأرض.. محذرا من أن العنف المتزايد والجفاف الشديد الذي حدث العام الماضي جعل مئات الآلاف من الأطفال دون سن الخامسة عرضة لخطر كبير في غرب وشمال البلاد.

وأضاف "هناك مليوني طفل في البلاد يعانون من سوء التغذية الحاد، من بينهم600 الف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد" ، وأشار بوليارك إلى أن عدم حصول "اليونيسف" على المال يعني أن المصابين بسوء

التغذية الحاد لن يحصلوا على العلاج.

يأتي هذا التطور وسط انعدام الأمن المستمر المرتبط بأربعة عقود من الصراع في أفغانستان، حيث توزع منظمة الأمم المتحدة للطفولة الإمدادات على المرافق الصحية في جميع المقاطعات الـ 34 ، ووفقا للمنظمة، يحتاج 3.8 مليون طفل إلى الحماية والمساعدة هذا العام، في حين شرد حوالي 289الف شخص بسبب العنف عام 2018.

ويعني النقص الحالي في التمويل أن أقل من طفل من بين كل اثنين من أكثر الأطفال ضعفا حصلوا على مساعدة منقذة للحياة في العيادات الصحية التي تدعمها الأمم المتحدة في جميع أنحاء أفغانستان عام 2018.

وللوفاء باحتياجات أفغانستان الغذائية الأساسية عام 2019، تحتاج اليونيسف إلى 26 مليون دولار، لكنها لم تتلق حتى الآن سوى نصف هذا المبلغ.

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية