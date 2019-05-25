ماوريسيو بوكيتينو حول نهائي رابطة أبطال أوروبا : "النهائيات للفوز وليست للعب"

أكد مدرب نادي توتنهام الإنجليزي، ماوريسيو بوكيتينو، في تصريحات صحفية إن فريقه تحدى التوقعات بالوصول إلى نهائي رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم، متوقعا مواجهة مفعمة بالعواطف ضد ليفربول في الأول من الشهر المقبل بملعب "واندا متروبوليتانو" بمدريد، مشيرا إلى أن النهائيات للفوز وليست للعب.

وتابع التقني الأرجنتيني "يتوقع الجميع مواجهة خُططية لكن أعتقد أن الجانب العاطفي سيكون حاسما وسيحدد سير اللقاء.. استثمر ليفربول في تشكيلته ليتمكن من المنافسة في رابطة الأبطال، لكننا وصلنا إلى النهائي أيضا عن جدارة ولم يتوقع أحد أن يتأهل توتنهام للنهائي وأمامنا فرصة لدخول التاريخ.. النهائيات لا تُلعب بل تربح بها ويجب أن نستعد للفوز".

وبخصوص نجم الفريق هاري كين، كشف أنه دخل المراحل الأخيرة في التعافي من إصابة بالكاحل، وأضاف أنه متفائل بإمكانية جاهزية قائد منتخب إنجلترا بنهائي المسابقة القارية الأم.

وبدا أن موسم الهداف كين قد انتهى حين تعرض لإصابة بأربطة الكاحل في مواجهة ضد مانشستر سيتي في دور الثمانية، لكن بوكيتينو يؤمن بأن فرصه جيدة في الجلوس بمقاعد البدلاء على الأقل عند مواجهة ليفربول.

وقال المدرب الأرجنتيني لصحفيين في إسبانيا يوم الخميس "يتدرب (كين) حاليا ودخل المرحلة النهائية من التعافي".

وأضاف "نأمل أن يقدم لنا يد العون سواء بدأ أساسيا أو على مقاعد البدلاء وإذا لم يتمكن من اللعب سيعطينا دفعة معنوية داخل غرفة الملابس، لكننا نشعر بتفاؤل بأنه سيساعدنا داخل الملعب".

المصدر : وكالات .