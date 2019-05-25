الكرة الطائرة - كأس الجزائر /رجال/ : المجمع البترولي أول متأهل للدور النهائي

كان المجمع البترولي أول متأهل للدور النهائي لكأس الجزائر في الكرة الطائرة (رجال)، بعد فوزه مساء الجمعة على جمعية البليدة بنتيجة (3-0: 25-17، 25-18، 25-14 ) في مباراة الدور نصف النهائي جمعت بينهما بقاعة بو سماعيل (تيبازة).

وسيواجه المجمع البترولي، حامل كأس النسخة الماضية، المتاهل من مباراة النصف النهائي الثانية المقررة يوم الأحد (30ر22) بقسنطينة بين مستقبل تاجنانت وأولمبي الميلية . الدور نصف النهائي:

الجمعة 24 ماي:

المجمع البترولي - جمعية البليدة 3 - 0

الأحد 26 ماي:

قسنطينة: مستقبل تاجنانت - أولمبي الميلية (30ر22).