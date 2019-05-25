انطلاق الطبعة الـ 16 لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم سهرة هذا السبت

تنطلق سهرة هذا السبت، فعاليات الطبعة 16 لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القران الكريم وإحياء التراث الاسلامي والتي يشارك فيها متسابقون من 48 دولة إسلامية، اضافة الى ممثلين عن الجالية المسلمة في عدد من الدول الغربية .

وينتظر أن تبث إذاعة القرآن الكريم سهرة السبت حفل افتتاح المسابقة التي ستنطلق تصفياتها يوم الأحد بفندق السوفيتال بالجزائر العاصمة .

وأوضح الأستاذ مسعود مياد مدير التعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف لدى حلوله ضيفا على اذاعة القران الكريم ،أن الايام الثلاثة الاولى ستخصص لمسابقة حفظ القران وترتيله من طرف المترشحين على المراتب الاولى سيؤطرون من طرف لجنة دولية متكونة من ستة أعضاء.

أما الجائزة التشجيعية التي ستخصص لصغار حفظة القرآن الذي تقل أعمارهم عن 15 سنة، فستنظم في اليوم الرابع بتأطير جزائري ليتم تكريم الفائزين في المسابقتين ليلة السابع والعشرين بمناسبة احياء ليلة القدر .

و يتزامن انطلاق المسابقة الدولية لحفظ القرآن مع أولى الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم وهي الليالي المباركة التي تحتل عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكانة عظيمة فقد كانوا أشد ما يكونون حرصا فيها على الطاعة والعبادة والقيام والذكر، فهي أفضل الليالي وأعظمها وفيها ليلة القدر التي من قامها ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه .

ونصح يحي دوري الإطار في وزارة الشؤون الدينية الجزائريين بأن يخصوا هاته الايام بمزيد من العبادات والاكثار من صلوات التطوع والتراويح والقيام والمزيد من قراءة القران والتقرب من الله اكثر ان لايغفلوا عنها بارتياد الاسواق، مشددا على ضرورة اهتمام الناس في العشر الاواخر التي فتح فيها الله سوقا لعتق الرقاب من النار.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية