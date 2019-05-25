244 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية خلال 2018

سجل نمو التجارة بين الصين والدول العربية خلال العام الماضي تطورا لافتا حيث ناهز نسبة ال 28 بالمائة مقارنة بعام 2017، وتجاوزت قيمته الـ 244 مليار دولار أمريكي .

وكشفت وزارة التجارة الصينية، في بيانات رسمية نشرت اليوم، أن قيمة التجارة بين الصين والدول العربية وصلت إلى 244.3 مليار دولار أمريكي في عام 2018 بزيادة 28 بالمائة على أساس سنوي لافتة إلى أن قيمة واردات البلاد من هذه الدول ناهزت 139.4 مليار دولار ، فيما وصلت قيمة صادراتها نحوها 104.9 مليار دولار .

وذكرت البيانات ذاتها أن الشركات الصينية أقامت خلال العام الماضي مشاريع جديدة بقيمة 35.6 مليار دولار، بزيادة 9 بالمائة على أساس سنوي فيما بلغت قيمة الأعمال 27.8 مليار دولار، ما حافظ على مستوى مماثل للعام الأسبق.

كما قالت إنه في الوقت نفسه، قامت الصين باستثمار 1.2 مليار دولار في جميع القطاعات في الدول العربية.

وزادت وتيرة تدفق رأس المال الصيني إلى الدول النامية بعد اطلاق بكين لمشروع طريق الحرير الجديد الذي يعرف باسم "مبادرة الحزام والطريق" والذي يشتمل على حزمة من التمويلات لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في أرجاء العالم بهدف تسريع وصول المنتجات الصينية إلى الأسواق العالمية.