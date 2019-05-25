حوادث المرور: وفاة 14 شخصا خلال 48 ساعة الأخيرة

25/05/2019 - 13:10

لقي 14 شخصا حتفهم واصيب 27 آخرون بجروح متفاوتة  الخطورة في 14 حادث مرور تم تسجيله عبر مختلف جهات الوطن خلال 48 ساعة الأخيرة  ، حسب ما افادت به اليوم السبت ،حصيلة لمصالح الحماية المدنية. 

 

وأوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت بولاية بشار بوفاة 3 أشخاص وجرح 2  آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية وذلك إثر انقلاب سيارة على  مستوى الطريق الوطني رقم 6 ببلدية الوطة.

كما تدخلت ذات الوحدات ،من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 27 شخصا اختنقوا  جراء استنشاقهم لغاز أحادي الكربون المنبعث من وسائل التدفئة و مسخن الحمام في  كل من ولاية عنابة(4 أشخاص) ،ولاية المدية (11شخص )، ولاية قسنطينة (4 أشخاص)  ولاية ميلة (2 شخص)يبولايتي البيض وتبسة (3 أشخاص) لكليهما ، حيث تم التكفل  بالضحايا في عين المكان ونقلهم في حالة مقبولة إلى المراكز الاستشفائية.

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