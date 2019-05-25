حوادث المرور: وفاة 14 شخصا خلال 48 ساعة الأخيرة

لقي 14 شخصا حتفهم واصيب 27 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 14 حادث مرور تم تسجيله عبر مختلف جهات الوطن خلال 48 ساعة الأخيرة ، حسب ما افادت به اليوم السبت ،حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت بولاية بشار بوفاة 3 أشخاص وجرح 2 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية وذلك إثر انقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 6 ببلدية الوطة.

كما تدخلت ذات الوحدات ،من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 27 شخصا اختنقوا جراء استنشاقهم لغاز أحادي الكربون المنبعث من وسائل التدفئة و مسخن الحمام في كل من ولاية عنابة(4 أشخاص) ،ولاية المدية (11شخص )، ولاية قسنطينة (4 أشخاص) ولاية ميلة (2 شخص)يبولايتي البيض وتبسة (3 أشخاص) لكليهما ، حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان ونقلهم في حالة مقبولة إلى المراكز الاستشفائية.