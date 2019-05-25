برنامج عدل 1 : توزيع أكثر من 4.750 وحدة سكنية على المستوى الوطني

اشرف وزير السكن و العمران و المدينة, كمال بلجود, هذا السبت بالجزائر العاصمة, على حفل إطلاق عملية تسليم المفاتيح لـ 4.759 مكتتب بصيغة البيع بالإيجار "عدل" موزعة على العديد من ولايات الوطن.

و خصت هذه الحصة الأولى الموزعة اليوم حوالي 200 عائلة من ضمن 2.466 وحدة سكنية بالعاصمة بصيغة البيع بالإيجار موجهة لمكتتبي "عدل1" تم توجيههم نحو المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة و المدينة الجديدة بوينان, على أن يتم استكمال تسليم مفاتيح السكنات المتبقية بحر الأسبوع الجاري.

و صرح الوزير على هامش حفل تسليم المفاتيح الذي تم بمرافقة والي العاصمة, عبد الخالق صيودة, و كذا بحضور السلطات المحلية, أن عملية تسليم المفاتيح تخص "عدل1" بالعاصمة, و التي ستمتد الى مكتتبي "عدل-2" بولايات سكيكدة (1.150 وحدة) و عنابة (718 وحدة) وادرار (320 وحدة) و الشلف (105 وحدة) و التي ستتم خلال 27 من رمضان الجاري.

و أكد الوزير أن عملية تسليم السكنات على المكتتبين ستتواصل خلال الأشهر المقبلة, مشيرا إلى أن العملية ستستكمل تدريجيا الى غاية سبتمبر المقبل و هو موعد الانتهاء من ملف "عدل 1" على المستوى الوطني.

من جهة أخرى, قال بلجود, ان 10.000 مكتتب في برنامج "عدل-2" بالعاصمة سيتمكنون ابتداء من هذا الأسبوع من استخراج شهادات التخصيص النهائية لسكناتهم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوكالة "عدل", موزعين عبر المواقع التالية : عين المالحة, أولاد فايت, عين البنيان, سيدي عبد الله, برج البحري, شعيبة و بوينان.

من جهته, قال المدير العام لوكالة "عدل", سعيد روبة, أن كل مشاريع عدل-1 الموزعة حاليا تم إطلاقها في 2014 و 2015 و 2016, بما أن تحيين ملفات 2001 و 2002 تم في 2013, و مشيرا الى أن برنامج عدل1 تم استكماله تقريبا على كل التراب الوطني و لم يتبقى الا حوالي 17.000 وحدة بالجزائر العاصمة سيتم تسليمها تدريجيا الى غاية سبتمبر المقبل.

و أضاف روبة انه تم ما بين 2016 و 2019 توزيع حوالي 58.000 وحدة سكنية من برنامج "عدل 1", منها اكثر من 30.000 في 2018 بالعاصمة وحدها, مشيرا الى انه سيتم على مستوى العاصمة انطلاق تسليم المفاتيح لأولى مكتتبي "عدل 2 "ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل.