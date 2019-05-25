البويرة : قتيل و جريح في حادث مرور بالديرة

لقي شخص حتفه وأصيب آخر في حادث مرور وقع على الطريق الوطني رقم 8 الرابط بين منطقة الديرة و سور الغزلان (جنوب البويرة)، حسبما علم اليوم السبت من مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث ليلة الجمعة إثر تصادم بين شاحنة وسيارة سياحية ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة شخص آخر, وفق ما أوضحت لـ/وأج ذات المصالح.

وتم نقل جثمان الضحية (42 عاما) إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سور الغزلان ، كما تم نقل المصاب إلى هذا المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفقا للتفاصيل التي قدمتها نفس المصادر.

للإشارة فقد تم فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني لتحديد الأسباب الحقيقة وراء وقوع هذا الحادث.

المصدر : واج