تعيينات جديدة على رأس المؤسسة العمومية للتلفزيون وسلطة ضبط السمعي البصري والوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار وسونلغاز

عين رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح, هذا السبت, رباحي سليم مديرا عاما للمؤسسة العمومية للتلفزيون خلفا للطفي شريط "الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة", حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وعين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في اليوم ذاته زوينة عبد الرزاق رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية وذلك خلفا لزواوي بن حمادي "الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة" .

كما تم تعيين حمايدية منير رئيسا مديرا عاما للوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار خلفا لجدو جازية التي أنهيت مهامها بهذه الصفة", حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وعين رئيس الدولة حسب بيان لرئاسة الجمهورية بولخراص شاهر رئيسا مديرا عاما لمجمع سونلغاز .