دورة ساساري الدولية : الجزائري بن فرج الله يتألق مع كبار اللعبة

تألق المصارع الجزائري الشاب، فاتح بن فرج الله (79 كلغ)، بنيله الميدالية البرونزية عن جدارة واستحقاق في منافسات المصارعة الحرة، ضمن دورة ساساري الدولية (إيطاليا)، وذلك بحضور عدة أبطال عالميين و أولمبيين.

وبرز صاحب فضية الألعاب الأولمبية للشباب-2018 بطريقة بارعة، خلال دورة ساساري المخصصة لصنف الأكابر، في حين أنه ارتقى مؤخرا إلى صنف الأواسط، وهو يثبت موهبة ومؤهلات هذا الرياضي، الذي يعد مستقبل المصارعة الحرة الجزائرية.

وتأهل بن فرج الله إلى الدور ربع النهائي بفوزه على الكندي ستوارت بريجواتر، قبل أن ينهزم أمام الكازخستاني غاليمزهان اوسيرباياف، المتحصل على فضية الدورة.

ليفتك المصارع الجزائري الصاعد الميدالية البرونزية عقب إطاحته بمنافسه الهندي بارفين رافا.

من جانبه، اكتفى مواطنه فارس لاكال (70 كلغ) بمرتبة خامسة مشرفة، في منافسات المصارعة الحرة.

وبعد اختتام دورة ساساري، يدخل 12 رياضيا من المنتخب الوطني الجزائري (أواسط وأكابر) في تربص تحضيري بمدينة ساساري الإيطالية، تحسبا للمشاركة في الألعاب الإفريقية-2019 بالمغرب.

وتحت إشراف الطاقم الفني الوطني المتكون من المدربين، عون فيصل ومعزوز بن جدعة، دخل ممثلو الجزائر هذا التجمع الإعدادي وفي برنامجهم المشاركة في الدورة الدولية بساساري ( 23-25 مايو)، التي شهدت حضور أقوى الرياضيين العالميين في المصارعة الحرة.

وتم انتقاء أربعة رياضيين من منتخب الأواسط للمشاركة في هذه الدورة التي ستعرف مشاركة أحسن مصارعي , المصارعة الحرة في العالم وهم : عبد الحق كرباش, محمد أمين لاكال , فارس لاكال وفاتح بن فرج الله.

من جهتم، ستغتنم فئة الأكابر (الإغريقية- الرومانية) فرصة هذه التحضيرات -التي تتواصل حتى 5 يونيو- للتحضير للألعاب الإفريقية- 2019 بالمغرب, بحضور نجوم المنتخب الوطني, على غرار سيد عزارة , بوجملين آدم وطارق عزيز.

وتدعمت مجموعة الأكابر المذكورة سابقا, بعدد من مصارعي الاواسط للمشاركة في هذا التربص, سيما منهم الذين أبانوا عن مستوى جيد في البطولة الإفريقية بتونس، مثل عبد المالك مرابط، روابح فادي وعبد الكريم عقالي. واج