أمطار تكون أحيانا مصحوبة برعود متوقعة يومي السبت والاحد بعديد ولايات وسط البلاد

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، عن ارتقاب تهاطل أمطار تكون أحيانا مصحوبة برعود يومي السبت والاحد وتشمل عديد ولايات وسط البلاد.

ويشير المصدر نفسه الى أن هذه الامطار ستمس ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، عين الدفلى، البليدة، المدية، البويرة و تيزي وزو.

وأوضح المصدر ذاته أن كميات الأمطار المرتقبة، ستبلغ او تفوق 25 ملم محليا، طوال فترة صلاحية هذه النشرة الخاصة الممتدة من يوم السبت على الساعة 22.00 الى غاية يوم الأحد على الساعة 12.00.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج