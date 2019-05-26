كمال بلجود..توزيع عدد من السكنات الإضافية الأسبوع القادم

أعلن وزير السكن و العمران والمدينة كمال بلجود على توزيع حصة إضافية من السكنات تخص عددا من الولايات خلال الأسبوع القادم.

وأوضح الوزير في هذا الصدد" انه سيتم في السابع والعشرين من رمضان الجاري تسليم مفاتيح لحصة إضافية: بالنسبة لولاية سكيكدة 1150 وحدة سكنية،لولاية عنابة 718 سكن،ولاية ادرار 320 سكن، ولاية الشلف 106 وحدة سكنية.

وستتواصل عملية تسليم المفاتيح خلال الأشهر القليلة القادمة ويتم العمل على طي ملف عدل في 30 سبتمبر القادم كأخر اجل على المستوى الوطني".

وأعطى وزير السكن تعليمات للمباشرة في تسليم شهادات التخصيص لأزيد من 10 ألاف مكتتب بصيغة عدل 2 بالعاصمة.

وأوضح كمال بلجودفي هذا الخصوص" ان التعليمات أسديت للمدير العام لوكالة عدل للمباشرة خلال هذا الأسبوع بتسليم شهادة التخصيص لعدل 2 بالنسبة لعشرة ألاف مكتتب بالجزائر العاصمة والمعنيين هم الذين اختاروا سكناتهم في الاحياء التالية: سيدي عبد الله عين البنيان،اولاد فايت،المالحة،بوينان برج البحري والشعيبة".

وكان وزير السكن و العمران و المدينة, كمال بلجود,قد اشرف امس السبت بالجزائر العاصمة, على حفل إطلاق عملية تسليم المفاتيح لـ 4.759 مكتتب بصيغة البيع بالإيجار عدل"موزعة على العديد من ولايات الوطن.

المصدر: الإذاعة الجزائرية