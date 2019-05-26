زلزال يضرب البيرو ب8 درجات على سلم ريشتر

﻿ أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قويا بشدة 8 درجات على سلم رشتر قد ضرب صبيحة الأحد شمال البيرو .

وأوضحت ذات الهيئة أنه تم تسجيل الزلزال عند الساعة 7:41 بالتوقيت العالمي. ويقع مركز الزلزال على بعد 83 كم جنوب شرق مقاطعة لاغوناس في منطقة سان مارتن، وعلى عمق 105 كيلوا مترا.

وتناقلت وسائل اعلام اخبارا عن تأثر مجموعة من المدن في كل من الاكوادور كولومبيا والبرازيل بهذا الزلزال الذي خفضت السلطات البيروفية شدة قوته الى 7.5 درجات على سلم ريشتر .

ولم يتم الحديث عن وقوع ضحايا بعد وقوع الزلزال غير ان صورا متداولة على وسائد التواصل الاجتماعي تشير الى وجود خسائر مادية معتبرة في المنشآت التحتية .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية