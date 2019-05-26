البرلمان الافريقي للمجتمع المدني : البلدان الافريقية ستستمر في دعم قضية الصحراء الغربية

يأتي الاحتفاء بيوم إفريقيا العالمي في خضم وضع متوتر بالنسبة لعدد من البلدان في القارة السمراء لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والأمني .

وكانت المناسبة فرصة أخرى للتأكيد على وقوف البلدان الافريقية الى جانب حق الشعب الصحراوي في نيل حريته ، حيث شدد نائب رئيس البرلمان الافريقي للمجتمع المدني علي ساهل في كلمة القاها بمناسبة الاحتفاء بيوم افريقيا في الجزائر العاصمة على أن البلدان الافريقية ستستمر في دعم قضية آخر المستعمرات المتواجدة في القارة السمراء المتمثلة في قضية الصحراء الغربية.

وقال في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية "أشرت بالمناسبة الى انها اخر المستعمرات وماهو الدور الذي يجب ان تلعبه البلدان الافريقية من اجل ان ينال هذا اشعب حريته.. سنعمل كمجتمع مدني لتحريك رجال السياسة من اجل ان يتمكنوا حقيقة في اخذ قراراتهم "

ويهدف الاحتفاء بيوم افريقيا في كل 26 ماي الى تعزيزالعلاقات بين الشعوب اافريقية من اجل مستقبل زاهر في قارة تنعم بالسلم والنمو ، وفي هذا الصدد رافع ساهل من أجل تبني سياسة مشتركة في القارة من أجل إفريقيا موحدة مندمجة في سلام ونمو في اشارة الى نظرة الجزائر المستقبلية لتنمية مدمجة في القارة الافريقية .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية