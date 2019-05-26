رئاسيات 4 جويلية: إيداع ملفين لدى المجلس الدستوري

أعلن المجلس الدستوري عن إيداع ملفين لمترشحين اثنين لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر في الـ 4 جويلية المقبل,حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان من المجلس الذي سيفصل في صحة هذين الملفين وفق أحكام الدستور وقانون الانتخابات.

وجاء في البيان أنه "بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد بيوم السبت 25 ماي 2019, على الساعة منتصف الليل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر في 4 جويلية 2019, سجل المجلس الدستوري إيداع ملفين اثنين يوم 25 ماي 2019 لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري".

ويتعلق الأمر بالمترشح السيد عبد الحكيم حمادي والمترشح السيد حميد طواهري.

"وسيفصل المجلس الدستوري في صحة ملفي الترشح وفق أحكام الدستور, والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري", يضيف البيان.