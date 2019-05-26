نسبة التضخم في الجزائر بلغت 4 % على مدى سنة في أفريل 2019

بلغ تطور الأسعار عند الاستهلاك على مدى سنة 4 % إلى غاية أفريل 2019, حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

و يمثل تطور الأسعار عند الاستهلاك على مدى سنة إلى غاية شهر أفريل 2019 معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه على مدى 12 شهرا بدءا من شهر ماي إلى أفريل 2019 مقارنة بالفترة الممتدة من ماي 2017 إلى أفريل 2018.

و بخصوص التغير الشهري للأسعار عند الاستهلاك و الذي يمثل مؤشر خام الأسعار عند الاستهلاك في أفريل 2019 مقارنة بمارس 2019 فقد سجل ركودا نسبيا حسب ذات المصدر.

و من حيث التغير الشهري و حسب فئة المنتوجات فان أسعار المواد الغذائية سجلت تراجعا طفيفا بحوالي 2ر0 % في أفريل مقارنة بمارس 2019 .

و يعود هذا التراجع أساسا إلى تراجع المنتوجات الزراعية الطازجة (6ر0- %).

و بالفعل, فان التغير الشهري لأسعار المنتوجات الزراعية الطازجة يفسر أساسا بانخفاض أسعار البطاطا (1ر6- %) و الفواكه الطازجة (5- %) و السمك الطازج (-9ر4 %) و البيض (نحو 2 - %).

و بالمقابل, فقد خص ارتفاع الأسعار لاسيما الخضر الطازجة (13ر3+ %) و لحوم الدجاج (6ر2 + %) و لحوم البقر (+4ر0 %).

و بالنسبة لأسعار المواد الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية) فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بلغ 24ر0 + % في أفريل الماضي مقارنة بشهر مارس الماضي.

كما خص هذا الارتفاع أسعار المواد المصنعة ب 15ر0+ % و الخدمات بـ 20ر0+ % شهر أفريل مقارنة بشهر مارس .

و حسب مجموعة السلع و الخدمات, مست هذه الزيادة أساسا الأثاث و مواد التأثيث بـ 4ر1+ % و التربية و الثقافة و التسلية بـ 1ر1+ %.

و خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019 سجلت الأسعار عند الاستهلاك زيادة بـ 6ر2 %.

و خص هذا الارتفاع جميع فئات المواد حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بحوالي 7ر1 % حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

من جهة أخرى, ارتفعت أسعار المنتوجات الفلاحية بحوالي 1 % و يفسر ذلك بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء و لحم البقر(+15,21%) و الخروف (3,2%) و الخضر الطازجة (7,4%).

و في المقابل, سجلت مواد أخرى تراجعا خاصة أسعار البيض (11- %) و السمك الطازج (-9,5%) و لحم الدجاج (4ر9- %) و البطاطا (7ر8- %).

أما المنتوجات الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية) فقد سجلت ارتفاعا ب 5ر2 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2019 و كذا المواد المصنعة بارتفاع قدر بـ +9ر3 % و الخدمات بـ +3ر2 %.

و يذكر أن نسبة التضخم في الجزائر بلغت 3ر4 % في 2018 .