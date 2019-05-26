رياضات ميكانيكية : مرسيدس تخلد ذكرى نيكي لاودا بتكريم خاص

تحيي مرسيدس ذكرى بطل العالم ثلاث مرات, نيكي لاودا, الذي فارق الحياة يوم الاثنين الماضي بالاحتفاظ بالنجمة الحمراء على هذه العلامة الألمانية بمناسبة سباق جائزة موناكو الكبرى هذا الأحد.

وستبرز النجمة الحمراء على غطاء المحرك, ضمن مظاهر تأبين النمساوي لاودا, بداية من سباق جائزة موناكو اليوم الأحد مع طلاء نظام حماية الرأس "هالو" في سيارتي مرسيدس باللون الأحمر تكريمًا للبطل المتوفى.

وكان لاودا يرتدي قبعة حمراء ( الصورة السفلى) ليخفي الحروق التي عانى منها عقب تعرضه لحادث كاد أن يودي بحياته عام 1976 عندما كان يخوض سباقًا في نوربورغرينغ. وكٌتبت عبارة "نفتقدك يا لاودا" فوق نظام هالو, بينما ظهر توقيعه على مقدمة السيارة.

وانطلق لويس هاميلتون بطل العالم وزميله في مرسيدس فالتيري بوتاس من الصف الأول في موناكو.