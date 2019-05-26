الجولة الـ30 أولمبي المدية تنزل الى القسم الثاني بعد خسارتها امام شبيبة الساورة 0-1

نزل فريق أولمبي المدية الى قسم الرابطة الثانية المحترف عقب انهزامه اليوم الاحد امام شباب الساورة بنتيجة (1 - 0 ) الشوط الأول (0-0) في لقاء مقدم عن الجولة ال30 و الأخيرة من بطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم .

وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب ، زايدي ( د56)

وبرصيد 31 نقطة من مجموعة 30 مباراة لعبها أولمبي المدية ينهي الفريق المسابقة الوطنية في المرتبة 15 رفقة دفاع تجنانت الذي سيواجه خارج ميدانه هذه الليلة (22سا30) نادي بارادو .

نتيجة جزئية:

أولمبي المدية - شبيبة الساورة 0-1

المباريات المتبقية:

شباب قسنطينة - اتحاد الجزائر (30ر22)

مولودية وهران - نصر حسين داي (30ر22)

شبيبة القبائل - اهلي برج بوعريريج (30ر22)

وفاق سطيف - مولودية بجاية (30ر22)

شباب بلوزداد - اتحاد بلعباس (30ر22)

مولودية الجزائر- جمعية عين مليلة (30ر22)

نادي بارادو - دفاع تاجنانت (30ر22)

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 50 29

2. شبيبة القبائل 49 29

3. شبيبة الساورة 47 30

4. نادي بارادو 45 29

5. وفاق سطيف 42 29

6. شباب قسنطينة 40 29

--. مولودية ال

جزائر 40 29

8. أ. برج بوعريريج 37 29

9. نصر حسين داي 36 29

--. جمعية عين مليلة 36 29

11. شباب بلوزداد 35 29

--. اتحاد بلعباس 35 29

13. مولودية بجاية 33 29

--. مولودية وهران 33 29

15. أولمبي المدية 31 30

-- دفاع تاجنانت 31 29

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) خلال الجولة الأولى وخصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.