الخبير الدستوري حسن تواتي : الحلول ستكون دستورية إذا تم تأجيل الانتخابات الرئاسية

27/05/2019 - 10:45

 رجح الخبير في مجال القانون الدستوري  حسن تواتي  سيناريو تأجيل الانتخابات بعدما توقع عدم  استيفاء الشروط اللازمة للمرشحين الوحيدين اللذين  تم الاعلان عنهما أمس  واللذين سيدرس المجلس الدستوري ملفيهما في غضون عشرة أيام .

 وعن حلول المرحلة المقبلة أكد الخبير الدستوري تواتي لحسن في تصريح للقناة الاولى انها ستكون في اطار الدستور الجزائري " الذي ضمن بعض المواد التي يمكن من خلالها الانتقال من  هذه المرحلة عن طريق المجلس الدستوري الذي هو حل في حد ذاته لانه الضامن الوحيد لاستمرارية الدولة  فوفقا للمادة 181  والمادة 103 فان رئيس الدولة والمجلس الدستوري هما الضمان  لاستمرارية الدولة وفي هذه الحالة على المجلس الدستوري الاعلان عن تاجيل الانتخابات لمدة شهرين  عن طريق آلية اصدار ميثاق يكون مصاحب لتلك امرحلة  وستكون في مرحلة انتقالية دستورية" .

 هذا  وأكد الخبير في مجال القانون الدستوري  حسن تواتي  ان الحراك  الشعبي في الجزائر أثر بشكل كبير على عزوف اغلب المرشحين لرئاسيات 2019 عن ايداع ملفاتهم لدى المجلس الدستوري .

 

 المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية / القناة الاولى 

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