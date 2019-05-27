الفريق ڤايد صالح يشرع في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست

شرع الفريق أحمد ڤايد صالحي نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ابتداء من هذا الاثنين بزيارة عمل وتفتيش إلى وحدات الناحية العسكرية السادسة بتمنراست حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات التواصلية مع الأفراد خلال شهر رمضان الفضيل عبر كافة النواحي العسكرية مشيرا إلى أن الفريق ڤايد صالح سيشرف خلال هذه الزيارة على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية كما سيترأس لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية ويتفقد بعض الوحدات المرابطة على الحدود الجنوبية للبلاد.

في بداية الزيارة وبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة وفي لقائه مع قيادة وإطارات الناحية ذكر الفريق ڤايد صالح بـ "الجهود المثابرة التي تبذل من قبل الوحدات المرابطة بإقليم هذه الناحية العسكرية الحساسة على طول الحدود الجنوبية لبلادنا".

كما أكد أن حرصه على حضور هذا التمرين يندرج في إطار "متابعته لسلسلة التمارين البيانية بالذخيرة الحية المنفذة مؤخرا على مستوى كافة النواحي العسكرية وذلك بهدف تقييم المرحلة الثانية من برنامج سنة التحضير القتالي 2018/2019 وكذا المتابعة الميدانية للمستوى الذي بلغه قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي ومعاينة مستوى الجاهزية العملياتية التي بلغتها الوحدات القتالية".