سرار يعلن استقالته من إدارة اتحاد العاصمة

أعلن المدير العام لفريق اتحاد الجزائر, عبد الحكيم سرار استقالته أمس الأحد مباشرة عقب فوز فريقه على شباب قسنطينة (3-1) ليصبح الاتحاد بذلك بطل الجزائر للمرة الثامنة في تاريخه.

و صرح سرار في هذا الشأن "لقد كان موسما صعبا على جميع المستويات تحملت فيه مسؤولياتي إلى الأخير. حان الوقت لأغادر و أعلن رسميا أنني لن أكون المدير العام لاتحاد العاصمة في الموسم المقبل".

و كان اتحاد العاصمة قد رسم العديد من الأهداف هذا الموسم على رأسها كأس إفريقيا التي تبقى اللقب الوحيد الذي لم يتحصل عليه النادي لكنه ضيع كل الأهداف و تحصل على البطولة بصعوبة كبيرة على حساب شبيبة القبائل.

و تابع سرار يقول"فشلنا في تحقيق الكثير من الأهداف و لكن اعتقد أننا استطعنا الحد من الخسائر بإحرازنا للقب البطولة الذي يسمح لنا في الموسم المقبل بالمشاركة في رابطة الأبطال".

و في سؤال حول الأسباب التي دفعته للاستقالة، ذكر سرار أنه تعرض للضغط و الإهانة من طرف بعض الأشخاص إضافة إلى "المشاكل المالية التي ستعصف بالفريق خلال بداية الموسم القادم".

و أضاف سرار أنه "في الوقت الذي نتحدث فيه, خزينة النادي فارغة لان مصلحة الضرائب حجزت 18 مليون دينار التي كانت بحوزتنا و جمدت كذلك الحسابات المالية للنادي", موجها نداءه للسلطات المحلية من اجل مساعدة النادي و إلا فإنه سيعاني كثيرا.

و ختم عبد الحكيم سرار "أشعر بحزن لمغادرتي و بفخر كبير لأنني أشرفت على ناد كبير مثل اتحاد العاصمة".