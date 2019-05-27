سرار يعلن استقالته من إدارة اتحاد العاصمة

27/05/2019 - 15:04

أعلن المدير العام لفريق اتحاد الجزائر, عبد  الحكيم سرار استقالته أمس الأحد مباشرة عقب فوز فريقه على شباب قسنطينة (3-1)  ليصبح الاتحاد بذلك بطل الجزائر للمرة الثامنة في تاريخه.                    

و صرح سرار في هذا الشأن "لقد كان موسما صعبا على جميع المستويات تحملت  فيه مسؤولياتي إلى الأخير. حان الوقت لأغادر و أعلن رسميا أنني لن أكون المدير العام لاتحاد العاصمة في الموسم المقبل".

و كان اتحاد العاصمة قد رسم العديد من الأهداف هذا الموسم على رأسها كأس  إفريقيا التي تبقى اللقب الوحيد الذي لم يتحصل عليه النادي لكنه ضيع كل  الأهداف و تحصل على البطولة بصعوبة كبيرة على حساب شبيبة القبائل.

و تابع سرار يقول"فشلنا في تحقيق الكثير من الأهداف و لكن اعتقد أننا استطعنا  الحد من الخسائر بإحرازنا للقب البطولة الذي يسمح لنا في الموسم المقبل  بالمشاركة في رابطة الأبطال".

و في سؤال حول الأسباب التي دفعته للاستقالة، ذكر سرار أنه تعرض للضغط  و الإهانة من طرف بعض الأشخاص إضافة إلى "المشاكل المالية التي ستعصف بالفريق  خلال بداية الموسم القادم".

و أضاف سرار أنه "في الوقت الذي نتحدث فيه, خزينة النادي فارغة لان  مصلحة الضرائب حجزت 18 مليون دينار التي كانت بحوزتنا و جمدت كذلك الحسابات  المالية للنادي", موجها نداءه للسلطات المحلية من اجل مساعدة النادي و إلا  فإنه سيعاني كثيرا.

و ختم عبد الحكيم سرار "أشعر بحزن لمغادرتي و بفخر كبير لأنني أشرفت على ناد  كبير مثل اتحاد العاصمة".

أوسمة:

رياضة, كرة القدم, الرابطة 1