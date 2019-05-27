سلطاني للإذاعة:من المرجح أن يعلن المجلس الدستوري إلغاء الانتخابات الرئاسية خلال الأيام القادمة

أكد رئيس المنتدى العالمي للوسطية أبو جرة سلطاني أنه من المرجح أن يعلن المجلس الدستوري، خلال الأيام القادمة، وقبل انتهاء المهلة القانونية للفصل في ملفات المترشحين، عن إلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ4 جويلية القادم لعدم توفر الشروط الضرورية وعلى رأسها عدد المترشحين للرئاسيات.

وقال أبو جرة سلطاني في فضاء خاص نظمته القناة الإذاعية الأولى هذا الإثنين "إن استحالة اجراء الانتخابات في موعدها أصبحت قائمة، وانه لا يوجد من بين المترشحين من يملك أن يستمر في السباق، وعلينا تحديد موعد آخر ليقوم رئيس الدولة باستدعاء الهيئة الناخبة للمرة الثانية".

وأوضح رئيس المنتدى العالمي للوسطية أن الجزائر تعيش مرحلة استثنائية تستدعي حلولا سياسية مرفوقة بضوابط دستورية "أي المزج بين الحل الدستوري والسياسي للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد".

كما شدد أبو جرة سلطاني على أنه من الضروري فتح باب الحوار أمام كل الأطراف، سواء ممثلي الحراك الشعبي والطبقة السياسية والنخب والمجتمع المدني والنقابات لوضع خارطة طريق حول مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية وبحث سبل تنصيب الهيئة الوطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات.

المصدر:الإذاعة الجزائرية