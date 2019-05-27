سامي عقلي للإذاعة: منتدى رؤساء المؤسسات اهتم بالسياسة بدلا من تطوير الإقتصاد

أقر عضو منتدى رؤساء المؤسسات سامي عقلي بوجود أخطاء في تسيير المنظمة خلال الفترات السابقة، متعهدا بإصلاحها و إحداث تغيير في حال رئاسته.

وأوضح عقلي في برنامج "ضيف الظهيرة" هذا الاثنين أن أخطاء كثيرة وقع فيها المنتدى خلال السنوات السابقة من حيث التسيير والتمثيلية لشركات والأعضاء وغياب المقاولاتية النسوية، مبرزا أن أهم خطأ كان خلطه بين السياسة ومهمة المنتدى وهي الدفاع عن مصالح الشركات والأقتصاد الوطني ككل.

و أكد أن مواقف سياسية اتخذت باسم المنتدى، رغم أن لا علاقة له بهذا العمل.

و أضاف :" علينا أن نتعلم من هذه الأخطاء لنبني المستقبل. يجب إحداث تغيير جذري لعمل المنتدى وأن نبعده عن السياسة ليؤدي مهمته الأساسية وهي الدفاع عن الشركات واقتصاد البلد".

وأشار إلى أن عملا كبيرا ينتظر المنتدى مستقبلا خاصة في ما يتعلق بالشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، و تمثيل المقاولاتية النسوية داخل المنتدى، والعمل مع المندوبين الولائيين.

ويضم المنتدى في عضويته حوالي 4 آلاف عضو، 95 بالمائة منهم شركات صغيرة ومتوسكة، لكن قليلا منهم فقط استفاد منه حسب تأكيد، فيما يغيب المندوبون الولائيون عن مجلسه التنفيذي المتحدث.