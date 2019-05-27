كأس الجزائر: نهائيا الرجال والسيدات يوم الأحد بالجزائر العاصمة

يجرى نهائيا كأس الجزائر لكرة السلة, رجال وسيدات, يوم الأحد بالقاعة البيضوية للمركب الأولمبي محمد بوضياف (الجزائر), حسب ما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية للرياضة.

ويجرى نهائي السيدات ابتداء من الساعة 30ر22 والذي يجمع المجمع البترولي (حامل اللقب), بعد انسحاب مستقبل سطيف, وبحرية حسين داي الفائز على نادي الجزائر رياضة (75-22).

وبعدها مباشرة, يقام نهائي الرجال, والذي يلاقي خلاله المجمع البترولي (حامل اللقب), المتغلب على نصر حسين داي (98-88), فريق اتحاد البليدة المتفوق على طليعة درارية (67-63).