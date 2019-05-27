تسليم 252 شاحنة من صنع جزائري لفائدة مصالح وزارة الدفاع الوطني

سلمت الشركة الجزائرية لإنتاج مركبات الوزن الثقيل من علامة "مرسيدس بنز" هذا الاثنين, 252 شاحنة تكتيكية من صنعها, لفائدة المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني.

و قد تم التوقيع على بروتوكول التسليم من قبل الرائد و ممثل عن المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني, السيد بوزرمة مصطفى و كذا المدير العام لمؤسسة "ألجيريان موتورز سارفيس مرسيدس- بنز", جمال محيوت.

و بهذه المناسبة, أوضح الرائد بوزرمة أنه و "تجسيدا للمنهجية المسطرة من طرف وزارة الدفاع الوطني الرامية للرفع من قدرات الجيش الوطني الشعبي من خلال تطوير القدرات الصناعية العسكرية المتماشية مع السياسة الاقتصادية الهادفة لتفعيل الصناعة الوطنية تم اليوم استلام حصة أخرى من العربات التكتيكية من طرف المديرية المركزية للعتاد بصفتها الهيئة المكلفة باقتناء و تسيير العتاد لفائدة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي".

و تقدر الحصة التي تم استلامها اليوم الاثنين حسب ذات المتحدث ب 252 وحدة من مختلف أنواع الشاحنات لنقل الافراد 66X و 44X و شاحنات صهاريج المياه و الوقود و شاحنات الاجلاء مشيرا أن هذه الشاحنات ستساهم في تعزيز قوة الوحدات العسكرية نظرا لتزودها بكل ما يحتاجه الفرد العسكري بدقة عالية.

بدوره, قال المدير العام للشركة الجزائرية لإنتاج مركبات ذات الوزن الثقيل من علامة "مرسيدس بنز", جمال محيوت ان الحصة المسلمة اليوم هي واحدة من ضمن عشرات الحصص التي قامت بها المؤسسة التي تعمل على الاسهام في التنمية الاقتصادية للبلاد.

كما تم على هامش حفل تسليم الحصة من الشاحنات , عرض منتج جديد تحت تسمية 6X6 زيترو بحمولة 9 طن و مزود بمختلف التجهيزات و التطبيقات التي ستستفيد منها خاصة الشركات الناشطة في جنوب البلاد.

وعلى هامش حفل تسليم المركبات, تم عرض شاحنات جديدة من علامة "أكتروس" (ACTROS) و كذا شاحنات صغيرة من علامة جديدة "أسيلو" (ACCELO) من صنع جزائري, بالإضافة إلى مركبات من علامة " سبرنتر"(SPRINTER).

من جهة أخرى, تم تسليم شاحنات من نفس الحصة المسلمة اليوم لمؤسسات عمومية و خاصة .