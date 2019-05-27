ألعاب القوى: الجزائري ميلود لعرج يحتل المركز الرابع في سباق 400 م

اكتفى الجزائري ، ميلود لعرج ، بالمركز الرابع في سباق 400 م لتجمع النخبة بفورباش ، الذي جرى أمس الأحد بشمال-شرق فرنسا، أمام مواطنه فتحي بن شعة صاحب المرتبة الخامسة.

و أنهى لعرج السباق مسجلا توقيتا قدره 46 ثا و86 ج.م و بن شعة بـــــ 47 ثا.01 ج.م، بينما فاز بالسباق الكونغولي افومبا جيل انطوني بــــ 46ثا 39 ج.م، متقدما الفرنسي مام- ابرا آن (46ثا و45 ج.م) وتوماس جورديي بـــ (46ثا و75 ج.م).

وفي 19 مايو الفارط، نال لعرج المرتبة الأولى في بطولة فرنسا للأندية بتوقيت 46.90، أمام الفرنسي باستيان موندرو (47.00) و ألكسيس مارتان (48.79).

وفي سباق 400م احتل الجزائري فتحي بن شعة في بطولة فرنسا للأندية بمنطقة انغولام، المرتبة الثانية مسجلا توقيتا قدره 47ثا 15 ج.م وراء الفرنسي كريستوفر ناليالي من نادي ريمس والمتوج عقب تحقيقه لتوقيت بــــــ 46.71، في الوقت الذي أكمل فيه التونسي رامي بلتي منصة التتويج بـــــ 48.18.

المصدر : الاذاعة الجزائرية