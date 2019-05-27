بمناسبة كأس إفريقيا بالقاهرة: الجوية الجزائرية تقرر تخفيضات للتذاكر للصحافيين

أكدت اليوم الاثنين المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين ، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية قرّرت إجراء تخفيضات على تذاكر السفر باتجاه القاهرة لفائدة الصحافة و ذلك بمناسبة كأس إفريقيا للأمم 2019 المزمع تنظيمها بمصري .

و أوضح بيان للمنظمة أن هذه الأخيرة التي تفاوضت مع الشركة الوطنية أن الخطوط الجوية الجزائرية "قررت إجراء تخفيضات على تذاكر السفر باتجاه القاهرة لفائدة ثلاثين صحفيا و مصورا".

و أضاف ذات المصدر ، أن الأشخاص المعنيين بهذه التخفيضات سيتم اختيارهم على أساسا ترتيبهم في قائمة التسجيل في المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين.

للتذكير تنظم كاس أمم إفريقيا/2019 بمصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو حيث ستلعب الجزائر في الدور الأولي ضمن المجموعة "ج" رفقة السنغال و كينيا و تانزانيا.