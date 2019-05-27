وزير الصحة: التبرع بأعضاء من متوفى دماغيا سيعطي "دفعا جديدا" لزرع الكلى والكبد

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ، محمد ميراوي ، اليوم الإثنين ، بالجزائر العاصمة ، أن نجاح الفرق الطبية في نزع أعضاء شخص ميت دماغيا سيعطي "دفعا جديدا" لهذا النشاط مستقبلا.

وقال وزير الصحة، خلال ندوة نشطتها الفرق الطبية التابعة لعدة مؤسسات استشفائية مدنية وعسكرية حققت أول عملية نزع أعضاء (كليتين وكبد) من متوفى دماغي ، أن هذه العملية تعد "إنجازا نوعيا" في الجزائر ، داعيا السلك الطبي وشبه الطبي المكلف بهذا النشاط إلى مواصلة الجهود لإنقاذ حياة المرضى.

وأشار بالمناسبة إلى استفادة ثلاثة مرضى كانوا مسجلين في قائمة الانتظار بكل من المستشفى الجامعي لباتنة ومستشفى نفيسة حمود (بارني سابقا) بالعاصمة والمستشفى العسكري بقسنطينة بعد موافقة أهل شاب يبلغ من العمر 22 سنة تعرض لحادث مرور وكان في حالة موت دماغي ، مثمنا هذا العمل الخيري الذي يعد مثلما قال: "مثالا في التضامن والوعي لإنقاذ حياة الأشخاص".

كما أشاد بجهود الفرق الطبية وكذا مساهمة معهد باستور في انجاز هذه العملية خلال 48 ساعة، داعيا في هذا الإطار مختلف المؤسسات الاستشفائية المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية لنقل وزرع الأعضاء والأنسجة إلى التنسيق فيما بينها لتحقيق المزيد من هذه العمليات.